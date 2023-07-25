Москва, 25 июля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Инфляция в России может усилиться, заявил 25 июля президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстаёт от спроса», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в такой ситуации необходимо обеспечить баланс спроса и предложения, сохранить ценовую стабильность экономики — важная задача.

Глава государства призвал правительство способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг. По его словам, необходимо оперативно решать проблемы в таких сферах, как логистика и энергетика.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Банк России повысил на один процентный пункт ключевую ставку — с 7,5% до 8,5%. ЦБ РФ аргументировал это решение усилением инфляционных ожиданий.

При этом председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки может оказаться не последним и что на одном из ближайших заседаний, возможно, её снова увеличат на фоне инфляционного давления.