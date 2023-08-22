Москва, 22 августа, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад боеприпасов 1-й танковой бригады украинской армии в Днепропетровской области. Об этом 22 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф

Авиация, артиллерия и ракетные войска Вооружённых сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 139 районах и командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады украинской армии у города Орехова.

«В районе населённого пункта Васильковка Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий написал, что украинская армия только за последние десять дней потеряла на запорожском направлении 1,5 тыс. военных. По его словам, потери ВСУ за последнее время выросли на 30%.

Ранее украинские власти почти полностью запретили иностранным журналистам находиться на линии фронта из-за отсутствия результатов контрнаступления и высокого уровня потерь среди личного состава ВСУ. Теперь представителям СМИ необходимо для этого письменное разрешение главкома украинских войск Валерия Залужного.