Мелитополь, 22 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за последние десять дней на запорожском направлении 1,5 тыс. военных. Об этом 22 августа рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Только за прошедшие десять дней противник потерял 1,5 тыс. человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть», — написал он.

Врио главы региона уточнил, что потери украинской армии увеличились на 30%, и назвал такое число потерь ценой «за мнимый успех на мировой арене»

Как сообщало ИА Регнум, ранее расчёт беспилотника российского спецназа «Осман» поразил барражирующим боеприпасом «Ланцет» гаубицу ВСУ на запорожском направлении. Орудие было замаскировано в лесополосе.

До этого общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что российская тактическая авиация утром 22 августа нанесла удар по скоплениям ВСУ у города Орехова в Запорожской области. По его словам, оттуда украинские войска пытаются вести наступление на село Работино.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что попытки контрнаступления ВСУ началось 4 июня. По информации ведомства, за два месяца украинская армия потеряла свыше 43 тысяч военных и порядка пяти тысяч единиц вооружения, включая 26 самолетов и 25 немецких танков Leopard. Как указывал президент России Владимир Путин, ВСУ не смогли добиться успеха ни на одном из направлений.