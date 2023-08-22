Женева, Швейцария, 22 августа, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Киев почти полностью запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта из-за отсутствия результатов наступления и высокого уровня потерь среди личного состава, сообщила газета Temps.

Иван Шилов ИА Регнум

«Линия фронта теперь для журналистов полностью закрыта, если, конечно, у них нет письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного», — говорится в материале.

Соответствующая директива вступила в силу без предварительных предупреждений.

В статье также отмечается, что это не первый случай, когда представителям СМИ отказывают в доступе на линии фронта. Так последний запрет находиться на поле боя ввели в сентябре 2022 года в Харьковской области. Газета со ссылкой на неназванного источника сообщает, что украинские чиновники надеются, что и на этот раз военное руководство пытается скрыть от прессы «наступление, о котором нужно молчать».

Как сообщало ИА Регнум, в США признали, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое стало причиной серьёзных потерь среди личного состава украинской армии, идёт тяжелее, чем ожидалось. Американский журналист Ишан Тхарур отметил, что союзники Киева становятся всё более осмотрительными в своих высказываниях на тему военных успехов украинской армии.

Президент России Владимир Путин 10 июня констатировал начало украинского наступления. Он отметил, что ВСУ не удалось достигнуть успеха ни на одном из участков боевых действий.

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом российской армии, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 18 августа сообщил, что с момента начала контрнаступления ВСУ потеряли убитыми свыше 40 тысяч человек, и это число постоянно увеличивается. По его словам, Киеву по итогам почти трёх месяцев контрнаступления нечем похвастаться, кроме потерь в живой силе и военной технике.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина потеряла за время контрнаступления убитыми и покалеченными 45 тысяч человек.