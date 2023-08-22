Ростов-на-Дону, 22 августа, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Прокурор запросил для главаря группировки киллеров Аслана Гагиева пожизненное заключение, сообщили 22 августа в Южном окружном военном суде.

Кадр из видео Аслан Гагиев

«Прошу суд признать Гагиева виновным и назначить по совокупности преступлений окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — процитировало заявление прокурора РИА Новости.

Гагиева обвиняют в руководстве преступным сообществом и в убийстве шести человек.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа Второй западный окружной военный суд приговорил к заключению в колонии строгого режима 12 участников возглавляемой Гагиевым группировки.

Их признали виновными в бандитизме, убийствах и похищении людей на территории Северной Осетии, Москвы и Подмосковья, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, использовании фальшивых удостоверений личности, незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.

Уголовное дело рассматривалось судом с конца 2018 года. Суд установил, что банда Гагиева совершила шесть убийств в 2012–2013 гг.

В созданное в 2004 году Гагиевым преступное сообщество входили 53 участника. За время существования сообщества бандиты убили около 60 человек.

Гагиев скрывался за рубежом, в 2018 году он оказался в России после выдачи его властями Австрии.