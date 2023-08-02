Москва, 2 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд назначил наказание 12 участникам преступной группы, которая под руководством Аслана Гагиева занималась бандитизмом, совершала убийства и похищала людей на территории Северной Осетии и столичного региона, сообщили 2 августа в суде.

Сергей Карпухин/ТАСС Слушания по делу банды Аслана Гагиева в Московском окружном военном суде в 2019 году

«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от 12 лет в колонии строгого режима до пожизненного заключения», — сказала собеседница ТАСС.

Она уточнила, что члены банды под руководством Гагиева признаны виновными в совершении убийств, похищении людей, участии в преступном сообществе, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в использовании поддельных документов, удостоверяющих личность, и незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.

Уголовное дело в отношении 12 участников банды рассматривалось военным судом почти пять лет — с конца 2018 года.

Как передавало ИА Регнум, банда Гагиева, известного по прозвищу Джако, в 2012–2013 годах совершила шесть убийств. Среди жертв бандитов были начальник УБОП МВД по РСО-Алании Марк Мецаев, начальника отдела уголовного розыска Виталий Чельдиев, мэр Владикавказа Виталий Караев, вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев и его водитель Владимир Гасиев. В созданную Гагиевым в 2004 году банду входили 53 участника.

После совершения убийств на территории Северной Осетии банда распространила свою преступную деятельность на территорию Москвы и Московской области. Ими были убиты около 60 человек. Многих членов преступной группы уже осудили на длительные сроки вплоть до пожизненного.

Сам Гагиев долгое время скрывался за границей. В 2018 году России его выдала Австрия. За создание преступного сообщества, в структуру которого входили три банды, Гагиеву грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.