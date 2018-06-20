Владикавказ, 20 июня, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Австрия выдала России Аслана Гагиева, обвиняемого в организации преступного сообщества на территории Северной Осетии, члены которого совершили несколько десятков заказных убийств. Гагиев был задержан в Австрии еще в 2015 году и отпущен под залог. Однако он попытался сбежать в Болгарию и был задержан. Его передача российским правоохранителям состоялась только сегодня, 20 июня.

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«Фигурант обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов», — говорится в официальном сообщении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, Гагиев является уроженцем Грузии, его заочно обвинили в организации около 60 убийств в разных регионах России. В банду, созданную им в 2004 году, входили 53 участника.

Среди преступлений, которые они совершили на территориии Северной Осетии, убийство начальника УБОП МВД по РСО-Алании Марка Мецаева, начальника отдела уголовного розыска Виталия Чельдиева, мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и его водителя Владимира Гасиева.

После разгрома банды ее остатки перебрались в Москву и Московскую область, где продолжали совершать свои преступления. Многих членов преступной группы уже осудили на длительные сроки вплоть до пожизненного.

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