Вашингтон, 22 августа, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Украинская сторона должна выполнить ряд условий, чтобы Соединённые Штаты Америки дали согласие на передачу Вооружённым силам Украины истребителей F-16. Об этом сообщили в министерстве обороны США.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определённые критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистика на земле», — сказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

В минобороны отметили, что американская сторона готова участвовать в обучении украинских пилотов, если страны Европы не смогут подготовить необходимое число лётчиков.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил, что Киев получит от Амстердама 42 истребителя F-16. Он отметил, что передача состоится после тренировки украинских пилотов и инженеров.

21 августа глава министерства обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Копенгаген разрешит ВСУ использовать переданные им истребители F-16 только на территории Украины для вытеснения российской армии с территорий, которые Киев считает своими.