Москва, 21 августа, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Итоговые договорённости XV саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) зафиксируют в Йоханнесбургской декларации, сообщили 21 августа в Кремле.

Иван Шилов ИА Регнум

«Итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС», — говорится в сообщении.

Запланировано также заседание лидеров «пятерки» в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций. Также в преддверии саммита пройдёт деловой форум БРИКС, на котором выступит с видеообращением президент России Владимир Путин.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. ЮАР объявила в качестве темы мероприятия «БРИКС и Африка: Партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Российский лидер примет в нем участие по видеосвязи. Путин на саммите проинформирует участников объединения о приоритетах председательства России в 2024 году. Очно Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров.

На саммит в ЮАР прибудут делегации более чем из 60 стран. И, как уточнили 21 августа в южноафриканском МИД, свыше 40 государств представят первые лица. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на саммит глав 67 стран и 20 представителей организаций, в том числе генсека ООН Антониу Гутерриша.