Москва, 21 августа, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22–24 августа примет участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате видеоконференции, сообщили 21 августа в Кремле.

. Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«На заседаниях саммита, а также в ходе неформальной встречи лидеров будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальную и региональную повестку дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях», — говорится в сообщении.

Глава российского государства в преддверии саммита выступит с видеообращением к участникам делового форума. Путин проинформирует участников БРИКС о приоритетах председательства России в 2024 году.

Очно представлять Россию на саммите в Йоханнесбурге будет российская делегация во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщало 21 августа ИА Регнум, ранее глава российского МИД заявил, что повышение роли национальных валют во взаимных расчётах будет в центре внимания на саммите БРИКС. Лавров подчеркнул, что перед членами БРИКС не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы или превратиться в нового «коллективного гегемона». Министр добавил, что члены объединения выступают за создание условий для развития всех государств, что исключает блоковую логику холодной войны и геополитические игры с нулевой суммой.

Также Лавров отметил, что БРИКС начало процесс расширения для того, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка. Он уточнил, что, в частности, одним из приоритетов председательства ЮАР в объединении стало укрепление взаимодействия БРИКС с африканскими странами, что всецело разделяет Россия.