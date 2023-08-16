Нью-Йорк, США, 16 августа, 2023, 19:47 — ИА Регнум. ООН будет представлена на саммите БРИКС, уровень участия объявят на следующей неделе, сообщил 16 марта на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге и пройдёт под председательством ЮАР. Лозунг 15-го по счёту саммита — «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». Ранее о желании присоединиться к альянсу заявили представители целого ряда стран, включая Аргентину, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Боливию.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на саммит лидеров 67 стран Африки и Глобального Юга, а также 20 представителей различных организаций. Участие во встречах в рамках саммита в Йоханнесбурге подтвердили 34 страны.

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции, а в ЮАР поедет министр иностранных дел Сергей Лавров.