Токмак, Запорожская область, 21 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб и ещё один получил ранения в результате взрыва неустановленного предмета в Токмаке Запорожской области. Как сообщили 21 августа в оперативных службах региона, погиб сотрудник коммунального хозяйства.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Во дворе дома №12 на улице Шевченко прозвучал взрыв. Установлено, что во время загрузки мусора в автомобиль коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет, после чего произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из двух пострадавших коммунальных работников умер после инцидента в больнице.

Как сообщало 21 мая ИА Регнум, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о гибели мирного жителя в результате ударов ВСУ по территории Токмака. Позднее, 1 июля, при повторном обстреле Токмака пострадали пятеро детей и один взрослый. 27 июля ВСУ нанесли ракетный удар по городу, в результате чего ранения получил один человек. Всего украинские боевики выпустили по населённому пункту четыре ракеты.