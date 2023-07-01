Мелитополь, 1 июля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. При обстреле со стороны ВСУ 1 июля города Токмак в Запорожской области пострадали пятеро детей и один взрослый. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

Дмитрий Макеев/ РИА Новости Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области

«В результате обстрела Токмака один мирный житель погиб, шесть получили ранения, в их числе пять детей», — сообщили журналистам.

Ранее в Токмаке сообщили, что от обстрела погиб один человек, а также ещё один получил ранение. Кроме того, от взрывов пострадали пять жилых домов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ до этого обстреляли Токмак в ночь на 26 июня. Взрывы повредили подачу электроэнергии в городе. В прошлом месяце украинская армия регулярно наносила по нему удары. 13 июня Токмак обстреляли с помощью РСЗО HIMARS, запустив не менее шести ракет. Также город обстреляли 8 июня.