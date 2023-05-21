Мелитополь, 21 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В результате ударов Вооружённых сил Украины по территории Запорожской области погиб мирный житель. Об этом 21 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела со стороны ВСУ

«При обстреле Токмака боевиками ВСУ погиб мирный житель», ― написал в Telegram-канале Рогов.

Также зафиксировали прилёты на территории между Кутузовкой и Молочанском. По предварительным данным, повреждён кабель высоковольтной линии электропередачи. Об отключениях электроснабжения пока не сообщается.

На этот раз обошлось без пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая в городе Токмаке в Запорожской области произошли два взрыва. В тот же день силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских войск на Токмак. Удар солдат ВСУ по мирным жителям был перехвачен.

Также украинская армия нанесла массированный артиллерийский удар по городу Пологи в Запорожской области. Прилёты зафиксировали на заводе «Минерал» и электроподстанции. В результате частично оказались обесточены город Пологи и Пологовский район.