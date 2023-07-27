Токмак, Запорожская область, 27 июля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Запорожской области. Об этом 27 июля сообщили в экстренных службах региона.

Алексей Коновалов/ТАСС

Огонь украинские военные открыли по городу Токмаку. В результате ранения получил один человек. Всего по населённому пункту выпустили четыре ракеты.

«Три взорвались в переулке Роскошном, на улицах Комарова и Октябрьской. Четвертая упала в районе железнодорожного вокзала, но не взорвалась», ― уточнил представитель оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 июля киевские военные пытались нанести ракетные удары по городу Токмаку. Налёт на город зафиксировали в 20:40 мск. Звучали взрывы. Силы противовоздушной обороны ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ.

Несколько дней спустя в Запорожской области скончалась женщина, получившая ранения в ходе ракетных ударов со стороны Вооружённых сил Украины по селу Тарасовка Пологовского района. Спасти её медикам не удалось.

18 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглась телевышка в городе Токмаке. По предварительным данным, из шести ракет система ПВО сбила четыре, две попали в телевышку. В результате обстрела жертв и пострадавших нет.