Донецк, 21 августа, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Возможность передачи киевским властям американских истребителей F-16 говорит о том, что западные страны сохраняют курс на затягивание конфликта на Украине. Об этом 21 августа заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Пушилина, такого рода поставки оружия Киеву Западом создают дополнительные сложности для скорейшего урегулирования конфликта.

«Безусловно, наши подразделения понимают, что делать с данными самолётами, но, конечно, характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия, конечно же, объяснить нельзя», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды поставят украинским военным 42 истребителя F-16. По его словам, Киев получит эти самолёты после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Позднее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил договорённость о поставках F-16 Киеву. При этом он отметил, что нидерландские власти пока не могут сказать, какое именно количество таких самолётов они собираются поставить Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что F-16 способны нести ядерные заряды, ввиду чего российские военные в случае появления этих истребителей у ВСУ не будут разбираться, оборудован ли каждый из таких самолётов под доставку ядерных вооружений.

Он подчеркнул, что сам факт появления этих истребителей у Киева будет расцениваться Москвой как угроза в ядерной сфере со стороны Запада.