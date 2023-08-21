Красный Лиман, ДНР, 21 августа, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Разведчики горного мотострелкового соединения Центрального военного округа обнаружили и обеспечили захват опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении. Для повышения скрытности переговоров они использовали тувинский язык, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Разведчики

Бойцы почти вплотную приблизились к позициям противника и применили тактику «танковой карусели». Молниеносные удары и мощь орудий деморализовали украинских солдат. Штурмовики смогли безопасно захватить опорный пункт.

Один из разведчиков с позывным Азимут рассказал, как украинцы отстреливались из пулемёта, а при артиллерийском ударе забегали в блиндаж. Разведчики подползли к опорному пункту и из ручных противотанковых гранатомётов уничтожили его. После этого обнаружили и захватили американские пулемёт и гранатомёт.

Затем к работе приступил штурмовой отряд, который под прикрытием танков Т-90 и боевой машины пехоты выдвинулся на захват опорного пункта, заключили в Минобороны РФ.

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Как передавало ИА Регнум, подразделения Южной группировки войск при поддержке армейской и штурмовой авиации на донецком направлении успешно отразили шесть атак ВСУ около населённых пунктов Старомихайловка, Красногоровка, Весёлое, Первомайское и Майорск Донецкой Народной Республики, сообщил 20 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За сутки потери противника на этом направлении составили более 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Российская рота из 71-го гвардейского мотострелкового полка, состоящая из мобилизованных, во время контрнаступления ВСУ сожгла с помощью ручных противотанковых гранатомётов американские боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении. После нескольких безуспешных волн атак украинские военные сменили тактику и стали вести бои на расстоянии 700–800 метров, в ходе которых отпор им дали ВС России с помощью крупнокалиберных пулемётов.

По словам бывшего американского военного разведчика Тони Шаффера, многие страны разделяют взгляды с Россией в конфликте на Украине. В мире альянс зачастую рассматривают как развязывающего войны в разных точках планеты агрессора.