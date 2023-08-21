Вашингтон, 21 августа, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Все действия Североатлантического альянса по ситуации на Украине ведут к провалу, НАТО придётся столкнуться с доказательством правоты президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший американский военный разведчик Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Он считает, что при рассмотрении идеи о нападении России НАТО докажет нарратив Путина. Эта ситуация провальна для альянса.

«НАТО пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина. Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Украину к переговорам», — сказал бывший разведчик.

По словам Шаффера, многие страны разделяют взгляды с Россией в конфликте на Украине. В мире альянс зачастую рассматривают как развязывающего войны в разных точках планеты агрессора.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Франции Франсуа Олланду мир узнал, что Минские соглашения были выгодны Западу. Это позволило выиграть время и НАТО натренировать украинскую армию.

ВСУ много лет готовили для наступательных операций с целью захвата Крыма и Донбасса и проведения на этих территориях этнических чисток. Россия этот план разгадала и нанесла превентивный удар для предотвращения задуманного. По этой причине российская спецоперация является оборонительной, объяснил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

15 августа президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал.

Альянсом предпринимаются попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Всё это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями, сказал российский лидер.