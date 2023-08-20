Будапешт, 21 августа, 2023, 02:11 — ИА Регнум. К уничтожению европейской экономики привёл конфликт на Украине, ведомый НАТО против России. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

После увольнения с телеканала Fox News в своём видеошоу в Twitter Карлсон рассказал о беседе с Вучичем. Встреча телеведущего и политика состоялась в посольстве Сербии в Будапеште.

«Война на Украине, которую НАТО ведет против России, раздавила европейскую экономику», — сказал Вучич.

Сам Карлсон заявил, что губительное воздействие на крупнейшую в Европе экономику Германии оказывает подрыв российского газопровода «Северный поток», за которым напрямую или опосредованно стоит Белый дом.

Этот конфликт наносит вред всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России, и усиливает страны Персидского залива, Китай и Турцию, считает журналист.

Карлсон указал на перезагрузку мира в ответ на украинский конфликт. Речь идёт о масштабном оттоке сил с Запада на Восток, но в США по каким-то причинам очень мало знают о происходящем, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Сербии Александр Вучич высказал мнение о том, что в августе может произойти обострение внешнеполитического давления на Сербию по введению санкций в отношении России и попытки изоляции сербского руководства на международной арене. По его словам, разговоры о внешнеполитической изоляции руководства Сербии ведутся на протяжении 10 лет. Сербия никогда не будет изолирована, подчеркнул Вучич.

В июле в разговоре с экс-вице-президентом США и кандидатом в президенты США Майком Пенсом журналист Такер Карлсон отметил, что за последние три года в США каждый город стал намного хуже и грязнее, экономика страны деградировала, беспорядки и преступность выросли в геометрической прогрессии. При этом Украина, которую, по словам Карлсона, большинство людей не могут найти на карте, получила десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков. Пенс не стал оспаривать перечисленные факты, а заявил, что не имеет к ним отношения и это не его забота. Политик добавил, что ошибка полагать, будто США неспособны одновременно быть лидером свободного мира и решить проблемы внутри страны.

Научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань посоветовал Европе перестать хвастаться устойчивостью экономики. Отказавшись от российских энергоресурсов, Европа продолжает утверждать, что экономика стран Евросоюза демонстрирует устойчивость, но такие заявления основаны только на показателях южных государств региона, указал эксперт. В качестве примера политолог привёл Германию, которая как лидирующая страна Евросоюза уже заплатила огромную цену: немцы пострадали от резкого роста цен, сокращения производства и снижения потребительского спроса.