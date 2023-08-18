Белград, 18 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение о том, что в августе может произойти обострение внешнеполитического давления на Сербию по введению санкций в отношении России и попытки изоляции сербского руководства на международной арене. Об этом он сообщил 18 августа в эфире Радио и телевидения Сербии.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил о некоторых критических публикациях в западных СМИ, которые были опубликованы на прошедшей неделе.

«Речь идёт об организованной кампании, о подготовке к тому, что будет на следующей неделе. Ожидаю самое тяжёлое до сих пор давление по введению санкций против России», — отметил Вучич, добавив, что в конце августа и сентябре ожидает обострения давления, при этом руководство Сербии попробует сохранить свою позицию.

Он уточнил, что не знает, удастся ли это сделать или нет, это будет видно в дальнейшем, при этом в политике должны быть принципы.

«И когда не можете их соблюдать, честно нужно сказать народу — не соблюдаем их не потому, что их нет, а потому что мы недостаточно сильны, чтобы их соблюдать», — отметил сербский лидер.

По его словам, он также ожидает попытки внешнеполитической изоляции руководства Сербии, разговоры об этом ведутся на протяжении 10 лет.

Вучич подчеркнул, что Сербия никогда не будет изолирована.

«Не можете её изолировать, мы проводим серьёзную и разумную политику, но ситуация нелегка», — уточнил он, призвав граждан быть на стороне Сербии.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа телеканал CNN сообщил, что с начала конфликта на Украине США и Евросоюз активно пытались настроить Сербию против России, но им это не удалось, с начала конфликта цели Запада достигнуты не были, Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России. Автор статьи указал, что, вопреки ожиданиям западных стран, Сербия не стала ближе к Евросоюзу и НАТО, она не отдалилась от России.

Вучич заявил 2 июля, что Белград не будет вводить антироссийские санкции настолько долго, насколько сможет.

Ранее президент Сербии отмечал, что практически каждый лидер стран коллективного Запада при встрече требует от него ввести санкции в отношении России. Вучич отметил, что уже привык к этому, что это уже вместо «добрый день», и акцентировал, что Белграду уже больше года удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции, хотя давление и ультиматумы не редкость.