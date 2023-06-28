Пекин, 28 июня, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Отказавшись от российских энергоресурсов, Европа продолжает утверждать, что экономика стран Евросоюза демонстрирует устойчивость. Однако такие заявления основаны только на показателях южных государств региона. Об этом в статье для издания «Хуаньцю шибао» заявил научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он отметил, что в последнее время на Западе стали говорить о том, что устойчивость европейской экономики превзошла самые смелые ожидания. Так, утверждается, что Евросоюз и, в частности, крупные державы континента не впали в рецессию и могут выжить и без России.

«Они занимаются хвастовством и раздувают стратегическое противостояние, а страдает из-за этого экономика», ― подчеркнул аналитик.

В качестве примера политолог привёл Германию, которая как лидирующая страна Евросоюза уже заплатила огромную цену: немцы пострадали от резкого роста цен, сокращения производства и снижения потребительского спроса.

На юге ЕС также дела обстоят не самым лучшим образом. Как указал эксперт, несмотря на рост ВВП, жители сталкиваются с серьёзным кризисом стоимости жизни.

«Поэтому, когда говорят, что у Южной Европы прекрасные показатели, нужно скорее снять розовые очки, чтобы докопаться до сути и задуматься о первопричинах кризиса», — констатировал политолог.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что экономику Германии ожидает стагнация уже к концу текущего года. Он сообщил, что в BDI пересмотрели прогноз роста немецкого ВВП. Эксперты ожидают, что по итогам года он будет нулевым.

Профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Полтарыхин отметил, что из стран Европы в наихудшем положении в настоящее время находится Германия.

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин ранее заявил, что проводимая Европой политика диверсификации потерпела полный крах и теперь регион, отказавшийся от российского газа, полностью зависит от энергоресурсов из США.

Эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указал, что, несмотря на то, что в настоящее время в Европейском союзе цены на газ снижаются, в скором будущем возможен их очередной взлёт, причем ещё до начала нового отопительного сезона.