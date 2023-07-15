Вашингтон, 15 июля, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Спор из-за целесообразности поддержки Украины на фоне внутренних проблем США произошёл у американского журналиста Такера Карлсона с экс-вице-президентом США и кандидатом в президенты США Майком Пенсом. Беседа состоялась 14 июля в ходе мероприятия Family Leadership Summit, её транслировал Youtube-канал BlazeTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Карлсон указал, что за последние три года в США каждый город стал намного хуже и грязнее, экономика страны деградировала, беспорядки и преступность выросли в геометрической прогрессии. При этом Украина, которую, по словам Карлсона, «большинство людей не могут найти на карте», получила десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков.

«Я думаю, справедливо задать вопрос: в чем заинтересованность Соединенных Штатов в этом?» — спросил журналист, речь которого зал поддержал аплодисментами.

Пенс не стал оспаривать перечисленные Карлсоном факты, а заявил, что не имеет к ним отношения и это «не его забота». Также кандидат в президенты добавил, что ошибка полагать, будто «величайшая нация на планете» неспособна одновременно быть лидером свободного мира и решить проблемы внутри страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал журналист Такер Карлсон, власти США пытаются списать ситуацию в стране на теории заговора из России, лишь бы не признавать очевидного нарастания кризиса.

Также Такер Карлсон заявил, что сын президента США Джозефа Байдена Хантер много лет фактически был иностранным агентом, но избежал обвинений со стороны министерства юстиции. По словам Карлсона, Хантер многие годы продавал доступ к своему отцу и к другим законодателям, об этом было известно ФБР, но обвинений ему не предъявили и вряд ли пойдут на этот шаг в будущем.