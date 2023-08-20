Симферополь, 20 августа, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Украина проиграла конфликт в борьбе с Россией, а её лидер пытается сохранить лицо при плохой игре. К такому выводу после слов Зеленского о Белгороде пришёл сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

«Это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре», — сказал он РИА Новости, добавив, что конфликт проигран, территории утрачены.

Сенатор отметил, что глава киевского режима в ходе своих визитов в западные страны продолжает выпрашивать деньги и оружие. Все встречи украинского лидера с европейскими политиками и пресс-конференции говорят об упадке и убогости Европы, заключил Цеков.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы (ЛДПР) Алексей Журавлёв считает, что Зеленский заигрался в КВН и назвал главу киевского режима придурком за слова об обмене Белгорода на НАТО. Даже в Дании таких шуток не поняли, добавил Журавлёв.

20 августа в хорватском издании Advance появилась публикация о том, что заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины может вынудить власти Украины пойти на мирные переговоры с Россией. Отмечается, через два месяца после начала наступления ВСУ вскрылась горькая правда: украинская армия оказалась не в состоянии пробить линию обороны Вооружённых сил РФ. Запад хочет закончить вооружённый конфликт, поскольку другого способа нет, написало издание.