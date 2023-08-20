Москва, 20 августа, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима заигрался в КВН, заявляя о готовности обменять Белгород на членство в Североатлантическом альянсе. Так депутат Госдумы (ЛДПР) Алексей Журавлёв отреагировал на ответ Зеленского в ходе пресс-конференции в Дании по поводу предложения обменять часть украинской территории.

ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Придурок всё ещё считает, что играет в КВН. Когда его спрашивают, какими территориями Украина готова поступиться ради вступления в НАТО, Зеленский отвечает «Белгородом», — написал депутат в своём Telegram-канале.

По словам Журавлёва, даже датский премьер не поняла таких шуток.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, слова украинского лидера о готовности «отдать Белгород» в обмен на вступление Украины в НАТО, очевидно, объясняются передозировкой.

15 августа глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. По его мнению, это решение может привести к завершению конфликта. Позднее он сказал, что его высказывания были ошибочны.