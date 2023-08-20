Загреб, 20 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Заявление главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенссена о территориальных уступках со стороны Украины может говорить о том, что Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры. Об этом 20 августа пишет хорватское издание Advance.

«На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России», — говорится в статье.

Отмечается, через два месяца после начала наступления ВСУ вскрылась горькая правда: украинская армия оказалась не в состоянии пробить линию обороны Вооружённых сил РФ.

Теперь появление намёков главе киевского режима на то, что нужно сдаться, является только вопросом времени. Запад хочет таким образом закончить вооружённый конфликт, поскольку другого способа нет, резюмировал автор публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Йенссен заявил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. По его мнению, это решение может привести к завершению конфликта. Позднее он сказал, что эти его слова были ошибкой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для вступления в НАТО Украине придётся отказаться даже от Киева, поскольку все её территории спорные. Он добавил, что в таком случае столицу придётся перенести во Львов, если на это согласится Польша.

Как отметил обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Джанни Розини, заявление Йенссена указывает на то, что союзники Киева сомневаются в успехе наступления ВСУ. По его словам, даже в высшем руководстве НАТО есть сомнения на этот счёт.