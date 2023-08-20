Берлин, 20 августа, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Германия оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы простых жителей.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

Таким образом он ответил на вопрос, почему Берлин не оказывает еще больше помощи Киеву и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus. По его словам, Германия должна помогать Украине и активно это делает, будучи вторым по величине донором помощи для этой страны.

Однако, отметил он, Берлин взвешивает каждое решение по оказанию той или иной поддержки, а также обсуждает возможные шаги со своими союзниками.

«Чего мы не хотим, так это чтобы конфликт между Россией и Украиной перерос в войну между Россией и НАТО», — заверил Шольц.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что в украинском конфликте против России практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО, но у страны достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум отметил, что ВСУ, получив ракеты Taurus, будут использовать их для терактов в глубоком российском тылу. Он считает, что в этом случае Россия с высокой вероятностью предпримет симметричные действия в отношении ФРГ за пособничество террористам.