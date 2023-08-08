Москва, 8 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В украинском конфликте против России практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО, но у страны достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях. Об этом 8 августа написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как напомнил зампред Совбеза, ровно 15 лет назад в этот день Россия ответила на агрессию Грузии в отношении Южной Осетии, при этом за действиями тогдашних грузинских властей, по его словам, стояли западные страны, и это также было попыткой раскачать ситуацию у российских границ.

Медведев подчеркнул, что российские военные в течение пяти дней быстро и жёстко отразили атаку со стороны Тбилиси, защитив жителей Абхазии и Южной Осетии и позволив им развиваться при поддержке России.

«США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях», — написал он.

В ночь на 8 августа грузинские военные обстреляли территорию Южной Осетии установками реактивных систем залпового огня «Град» и напали на территорию республики, разрушив часть Цхинвала. Россия приняла решение ввести войска для защиты жителей Южной Осетии, часть из которых получила российское гражданство, и за пять дней вытеснила армию Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что переговоры по кризису на Украине в Джидде обречены на провал, так как они прошли без участия представителей Москвы. Он уточнил, что это была ещё одна безуспешная попытка Вашингтона выдать желаемое за действительное.

Позднее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что продолжение украинского конфликта выгодно режиму президента Украины Владимира Зеленского. При этом прекращение или заморозка военных действий грозят катастрофой именно украинскому президенту.