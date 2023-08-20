Москва, 20 августа, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Власти Москвы перекрыли движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели из-за подтопления проезжей части, сообщили 20 августа в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Софья Сандурская/ТАСС

«В связи с подтоплением проезжей части движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в обе стороны», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 19 августа в МЧС предупредили москвичей об ухудшении погоды в ночь на 20 августа. В столице до 11 часов утра 20 августа прогнозировались дожди и грозы. В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей, а также избегать внезапных манёвров и не парковать машины вблизи деревьев.

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Накануне, 18 августа, МЧС также предупреждало о грозе и граде в Москве. Во второй половине дня в городе ожидался ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что в Москве 18 августа может выпасть порядка 20% месячной нормы осадков из-за грозовых ливневых дождей.

На севере европейской территории, в том числе и в Московском регионе, сентябрь будет довольно прохладным, рассказала ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Дневные температуры прогнозируются в пределах 13–18 градусов тепла, а по ночам в периоды похолоданий температура может опускаться до нулевых значений.