Москва, 20 августа, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Ранним утром 20 августа киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку на российские объекты. Дрон подавлен, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«20 августа около 04:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — уточнили в ведомстве.

Беспилотник обнаружили дежурные средства противовоздушной обороны. Дрон пролетал над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы. БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После потери управления дрон потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 августа московские воздушные гавани Домодедово и Внуково временно отменили авиасообщение. Самолёты перенаправили в Шереметьево, часть из них находились в зоне ожидания в районе Рязани.

Днём 19 августа украинский БПЛА уничтожили при попытке совершить террористическую атаку по объектам в России. Средства ПВО обнаружили дрон над территорий Белгородской области.

18 августа Минобороны РФ рассказало, что в центре Москвы был сбит беспилотник. После воздействия средств поражения ПВО он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.