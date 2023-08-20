Ростов-на-Дону, 20 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Дроны-камикадзе попытались атаковать утром 20 августа Ростовскую область, они были успешно подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ», — написал он, добавив, что средства ПВО не применялись из-за малого размера цели.

Голубев уточнил, что два дрона упали на территории воинской части в Каменске, ещё один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа также стало известно и об атаках дронов на Москву и Курск.

По данным Минобороны, ранним утром 20 августа киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку на российские объекты. Беспилотник обнаружили дежурные средства противовоздушной обороны. Дрон пролетал над территорией Ступинского района Московской области в направлении столицы. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После потери управления дрон потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что беспилотник киевской армии имел направление на южную часть российской столицы. Московские воздушные гавани Домодедово и Внуково из-за инцидента временно отменили авиасообщение. Самолёты перенаправили в Шереметьево, часть из них находились в зоне ожидания в районе Рязани.

Кроме того, в ночь на 20 августа украинский беспилотник атаковал Курск. На железнодорожном вокзале города в результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа, также имеются повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

В Сети появились кадры последствий удара беспилотника ВСУ, на которых видно, что помещения внутри здания усыпаны фрагментами разбитых стёкол, повреждена кровля. На месте работают спасательная бригада и волонтёры.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что основные последствия падения дрона на вокзал ликвидированы. Все пассажирские пригородные поезда идут по графику, налаживается работа касс. Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра в настоящее время осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал, первую платформу временно закрыли до устранения всех последствий удара, посадка осуществляется со второй и третьей платформ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки украинских дронов, в частности, на «Москва-Сити», отметила, что киевский режим продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.