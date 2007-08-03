Вашингтон, 20 августа, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Украина при всём своём желании не сможет вернуть территории, которые она считает своими. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА Регнум

В статье отмечается, что в ходе наступления Киев был вынужден задействовать значительные ресурсы, но это ему не помогло добиться серьёзного результата. Украина сама признала, что наступление идёт значительно медленнее, чем предполагалось, говорится в статье.

Автор материала высказал мнение о том, что главной проблемой Украины стали завышенные ожидания Запада. ВСУ приходится сражаться против великой державы в лице России, у которой было время, чтобы выстроить оборону, отмечает автор статьи.

Запад допустил ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Вооружёнными силами России при помощи западного оружия, Вашингтон переоценил свои усилия, рассчитывая на то, что сможет вооружить Киев «в умеренном размере», чтобы не спровоцировать Москву, говорится в статье.

Как передавало ИА Регнум, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление киевской армии, заявив, что российские военные тоже не сразу взяли Артёмовск. Контрнаступление на южнодонецком, запорожском, артёмовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке.

Ранее немецкое издание Bild написало, что ВСУ становится всё сложнее проводить контрнаступление против Вооружённых сил России. Журналисты, ссылаясь на бойцов ВСУ, отмечают, что ситуация на полях сражений становится всё сложнее, это связано с тем, что российские дроны представляют большую угрозу и наносят тяжёлые удары по позициям ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля заявил, что с начала контрнаступления ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Он отметил, что ВС России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику и этим существенно снижают его наступательный потенциал. При этом потери в живой силе ВСУ превысили 40 тыс. человек.

Шойгу также заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Он также отметил, что Киев по настоянию Запада требуют от командования Вооружённых сил Украины продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями.