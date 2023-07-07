Берлин, 7 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. ВСУ становится всё сложнее проводить контрнаступление против Вооружённых сил России. Об этом написало немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты, ссылаясь на бойцов ВСУ, отмечают, что ситуация на полях сражений становится всё сложнее, это связано с тем, что российские дроны представляют большую угрозу и наносят тяжёлые удары по позициям ВСУ.

По информации авторов статьи, бойцам ВСУ не хватает необходимого вооружения, чтобы справиться с превосходством ВС России в небе.

«Русские видят все наши передвижения. Обычно мы можем передвигаться только ночью», — приводит издание слова одного из бойцов ВСУ, который уточнил, что украинской армии необходимы приборы ночного видения и бронетранспортёры.

Как передавало ИА Регнум, британский журнал The Economist написал, что украинский конфликт свидетельствует о наступлении новой эры высокотехнологичных войн. Боевые действия становятся прозрачными, скрывать оперативную ситуацию на поле боя всё сложнее. На исход битвы влияет работа разведки, отмечается в статье. По мнению авторов публикации, в эпоху искусственного интеллекта от использования большого количества личного состава армии не откажутся. К третьему выводу относится размытость границ больших войн между военными, гражданским населением и коммерческими компаниями.

Эксперты полагают, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к серьёзным проблемам и уничтожению человечества уже в ближайшие годы. ИИ может обманом спровоцировать страны на конфликт, который закончится ядерной войной.