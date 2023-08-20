Донецк, 20 августа, 2023, 03:19 — ИА Регнум. В ночь на 20 августа киевские боевики выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка. Об очередной атаке сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

Первые два кассетных удара были выпущены по Киевскому району в 02:25 по местному времени.

Через пять минут последовали удары ещё тремя снарядами калибра 155 мм.

В 02:40 по этому же Киевскому району был выпущен ещё один кассетный снаряд.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

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Руководству Украины следует помнить об использовании кассетных снарядов, которые Киеву предоставил американский «покровитель». Отмечается, что после бомбёжки США кассетными снарядами Лаоса и Камбоджи во время вьетнамской войны продолжали гибнуть взрослые и дети спустя более чем 50 лет.

Руководство ВСУ «выставило на стол все свои фишки» — на передовую СВО официально отправлена резервная 82-я десантно-штурмовая бригада с целью переломить ситуацию в контрнаступлении. Об этом сообщил новостной аналитический портал Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

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