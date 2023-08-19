Донецк, 19 августа, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Мэр Горловки Иван Приходько в соцсетях сообщил, что, по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), есть пострадавшая в результате обстрела Донецка киевскими боевиками.

Алексей Коновалов/ТАСС

Так, вечером 19 августа получила ранения мирная жительница: в Куйбышевском районе, по улице Виктора Исакова, 30, ранена женщина 1951 года рождения.

Отмечается, что ВСУ было выпущено не менее 13 натовских снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, в Луганской Народной Республике в результате взрыва гранаты на территории детского дома пострадали четыре человека.

Вооружённые силы России отразили за сутки на донецком направлении пять атак ВСУ, потери противника составили до 400 военных убитыми и ранеными.

На донецком направлении в районах Красногоровки и Невельского за сутки отражены пять атак Вооружённых сил Украины. ВС России на этом направлении ликвидированы до 250 украинских военных, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.