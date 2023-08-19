Вашингтон, 20 августа, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Руководство ВСУ «выставило на стол все свои фишки» — на передовую СВО официально отправлена резервная 82-я десантно-штурмовая бригада с целью переломить ситуацию в контрнаступлении. Об этом сообщил новостной аналитический портал Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Генералы решают выложить все свои фишки на стол», — цитирует издание военного аналитика по обороне и безопасности Майкла Кларка, который считает, что «ключевая шахматная фигура в военной стратегии Украины развернута».

Портал также опубликовал данные о «мощной штурмовой бригаде», полученные из СМИ.

«82-я бригада была грозным подразделением, располагавшим примерно 150 поставленными НАТО бронетранспортерами пехоты. Её впечатляющий арсенал включает 90 американских машин Stryker, 40 немецких Marders, 24 бронетранспортера пехоты M113 американского производства и 14 британских танков Challenger», — ранее сообщал Politico.

Forbes в свою очередь назвал 82-ю бригаду «почти комично мощной», поскольку она представляет половину своей лучшей пехотной бронетехники, поставляемой НАТО. Отмечается, что в бригаде почти 2 тыс. боевиков.

Также в числе дополнительных подразделений, на которые рассчитывает киевский режим, и 46-я аэромобильная бригада.

Как сообщало ИА Регнум, Киев ввёл стратегические резервы на запорожском направлении 18 августа. Об этом сообщил военный обозреватель немецкого журнала Bild Юлиан Рёпке. Бойцы этого соединения на протяжении двух месяцев обучались в Великобритании.

82-я десантно-штурмовая бригада — это последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. Боевики уже вступили в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины.