Киев, 20 августа, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Собственными жизнями заплатят будущие потомки украинцев за получение от США кассетных боеприпасов, говорится на портале AgoraVox.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Правительства, которые поставляют бомбы, и те, кто их использует, сеют то, что приведёт к ненужным смертям для грядущих поколений, и вместо того чтобы помочь им очистить загрязнённые территории, поставщики выставят им счёт», — написал автор.

В публикации утверждается, что руководству Украины следует помнить об использовании кассетных снарядов, которые Киеву предоставил американский «покровитель». Отмечается, что после бомбёжки США кассетными снарядами Лаоса и Камбоджи во время вьетнамской войны продолжали гибнуть взрослые и дети спустя более чем 50 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в августе США предоставили Украине кассетные боеприпасы после соответствующего решения американского президента Джо Байдена. По словам главы Белого дома, это должно помочь ВСУ в контрнаступлении.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон не видит причин и не имеет свидетельств использования Киевом кассетных боеприпасов для ударов по мирным жителям. По его словам, украинская армия использует «кассетные боеприпасы надлежащим образом», с американской стороны обеспокоенности на этот счёт нет.

На краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы, сообщил 17 августа военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Данный тип боеприпасов используется украинскими военными в том числе для поражения российской бронетехники, однако малоэффективен и для этого не предназначен, сказал он.

15 августа, выступая на Московской конференции по международной безопасности, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, которые имеются у неё на вооружении. США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине, сказал Шойгу.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что в Вашингтоне были правы, когда ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением. В случае необходимости Россия применит зеркальные ответные меры, добавил глава государства.