Вашингтон, 17 августа, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Вашингтон не видит причин и не имеет свидетельств использования Киевом кассетных боеприпасов для ударов по мирным жителям. Об этом заявил 17 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«У нас нет свидетельств того, что ВСУ используют их, чтобы целиться в гражданское население. Да и зачем им делать это?» — сказал Райдер журналистам и добавил, что украинская армия использует «кассетные боеприпасы надлежащим образом».

Как сообщало ИА Регнум, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заключение Пентагона о том, что Вооружённые силы Украины «надлежащим образом» используют предоставленные кассетные боеприпасы.

ВСУ 12 августа за три часа выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра 155 мм.

США предоставили Украине кассетные боеприпасы после соответствующего в начале июля решения американского президента Джо Байдена. При этом ещё пару лет назад Белый дом называл использование таких боеприпасов преступлением.