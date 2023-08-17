Луганск, 17 августа, 2023, 08:50 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы, сообщил 17 августа военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на участке Сватово — Кременная порядка 70% обстрелов прифронтовых населённых пунктов и российских позиций происходит при помощи натовских артиллерийских орудий.

«Более 65% из этих обстрелов идёт кассетными боеприпасами», — сказал он РИА Новости.

Данный тип боеприпасов используется украинскими военными в том числе для поражения российской бронетехники, однако малоэффективен и для этого не предназначен, заключил Марочко.

Как передавало ИА Регнум, США предоставили Украине кассетные боеприпасы в начале июля после соответствующего решения американского президента Джо Байдена. При этом еще пару лет назад Белый дом называл использование таких боеприпасов преступлением.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае, если Киев будет использовать поставленные США кассетные боеприпасы, Москва будет вынуждена в ответ применить такие же снаряды против ВСУ.