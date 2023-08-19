Тель-Авив, Израиль, 20 августа, 2023, 01:32 — ИА Регнум. В Израиле продолжаются протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы — десятки тысяч протестующих в 33-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Подробности передаёт корреспондент РИА Новости.

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На главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось чуть более 100 тыс. человек, как и неделю назад. Самые массовые демонстрации против судебной реформы в Тель-Авиве собирали ранее до 200 тыс. протестующих.

Акция началась с минуты молчания в память по двум израильтянам, отцу и сыну, которые погибли неделей ранее в результате теракта в городе Хувара на Западном берегу.

На этот раз на площади выступали исключительно женщины — борьба за права женщин в Израиле стала сопутствующей темой антиправительственного митинга.

Как сообщало ИА Регнум, митинги против судебной реформы в Израиле проходят в стране каждую субботу. Больше всего людей выходят на улицы в Тель-Авиве.

В конце июля в ходе стихийной протестной акции против судебной реформы в Тель-Авиве были ранены десять сотрудников полиции. За нападение на полицейских и нарушение общественного порядка задержали 18 человек.

24 июля депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавший в стране массовые протесты. За одобрение законопроекта выступили 64 депутата. При этом 56 представляющих оппозицию парламентариев не стали принимать участие в голосовании и покинули зал заседаний.