Тель-Авив, Израиль, 12 августа, 2023, 23:13 — ИА Регнум. В субботу вечером, 12 августа, противники проводимой правительством во главе с Биньямином Нетаньяху судебной реформы вышли на улицы и устроили массовые демонстрации. Крупнейшая акция протестов прошла в Тель-Авиве.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Всего организаторы заявили о проведении 150 акций по всей стране. На демонстрациях протестующие скандировали антиправительственные лозунги, а также требовали отозвать судебную реформу.

По данным 13-го канала телевидения Израиля, нынешняя акция протеста в Тель-Авива собрала более сотни тысяч участников.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа в Израиле состоялась очередная акция протестов недовольных судебной реформой. Жители вышли на улицы, чтобы выразить протест правительству во главе с премьером Биньямином Нетаньяху.

Митинги против судебной реформы в Израиле проходят в стране каждую субботу. Больше всего людей выходят на улицы в столице страны Тель-Авиве.