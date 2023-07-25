Тель-Авив, Израиль, 25 июля, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Ранения получили десять сотрудников полиции в ходе стихийной протестной акции против судебной реформы в Тель-Авиве. Об этом 25 июля сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на заявление полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что во время протестной акции в Тель-Авиве за нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка были задержаны 18 человек. Десять силовиков получили ранения в ходе столкновений во время акции протеста.

Кроме того, по данным полиции, в ходе протестов в кибуце (поселении) Хацерим в Южном округе Израиля руководитель городской службы безопасности открыл стрельбу из пистолета в воздух. Предварительно, при стрельбе никто не пострадал.

На настоящий момент протестная акция завершена, порядок на улицах восстановлен. Семь человек задержаны полицией для допроса.

Ранее ИА Регнум сообщало о завершении стихийной протестной акции против судебной реформы в Тель-Авиве. Сотрудники полиции долго вытесняли протестующих с улиц, применяя спецсредства, в том числе водомёты с подкрашенной водой. В первые часы после полуночи силовики окончательно разогнали демонстрантов.

В Израиле в ходе стихийных акций протеста против судебной реформы в разных районах страны полицейские задержали 40 человек, из них 15 человек — в Тель-Авиве.