Израильский парламент принял первый законопроект в рамках судебной реформы
Парламент Израиля одобрил первый законопроект в рамках вызвавшей протесты судебной реформы
Тель-Авив, Израиль, 24 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавшие в стране массовые протесты. Трансляцию заседания 24 июня вёл парламентский телеканал.
За одобрение законопроекта выступили 64 депутата. При этом 56 представляющих оппозицию парламентариев не стали принимать участие в голосовании и покинули зал заседаний.
Как сообщало ИА Регнум, 22 июля в Тель-Авиве состоялся «марш за демократию» против судебной реформы к зданию парламента страны, в котором приняли участие десятки тысяч протестующих. По данным местных СМИ, протестная акция стала беспрецедентным для Израиля событием.
До этого, в середине июля, на протестную акцию по поводу судебной реформы в Тель-Авиве собрались порядка 150 тыс. человек. К ним присоединились протестующие и в других израильских городах. Акции протеста против судебной реформы проходят в масштабах страны уже 29 недель подряд.