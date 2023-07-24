Тель-Авив, Израиль, 24 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавшие в стране массовые протесты. Трансляцию заседания 24 июня вёл парламентский телеканал.

Christophe Gateau/Global Look Press Резиденция Кнессета

За одобрение законопроекта выступили 64 депутата. При этом 56 представляющих оппозицию парламентариев не стали принимать участие в голосовании и покинули зал заседаний.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля в Тель-Авиве состоялся «марш за демократию» против судебной реформы к зданию парламента страны, в котором приняли участие десятки тысяч протестующих. По данным местных СМИ, протестная акция стала беспрецедентным для Израиля событием.

До этого, в середине июля, на протестную акцию по поводу судебной реформы в Тель-Авиве собрались порядка 150 тыс. человек. К ним присоединились протестующие и в других израильских городах. Акции протеста против судебной реформы проходят в масштабах страны уже 29 недель подряд.