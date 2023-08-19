Луганск, 19 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике в результате взрыва гранаты на территории детского дома пострадали четыре человека, сообщили 19 августа в региональном управлении МЧС.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Произошло одно социально значимое происшествие, связанное со взрывом ручной гранаты на территории детского дома-интерната», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате происшествия пострадали четыре человека.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Донецке сотрудники правоохранительных органов изъяли четыре незаконно приобретённые гранаты РГД-5.

Неустановленное лицо приобрело гранаты РГД-5 и поместило их в багажное отделение автомобиля «КамАЗ» с целью незаконной перевозки.