Москва, 19 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки на донецком направлении пять атак ВСУ, потери противника составили до 400 военных убитыми и ранеными, сообщил 19 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на указанном направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское ДНР.

Кроме того, в районах населённых пунктов Торецк и Новомихайловка уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

«Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщил Конашенков.

Также было уничтожено 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 16 августа заявил, что на донецком направлении в районах Красногоровки и Невельского за сутки отражены пять атак Вооружённых сил Украины. Он также добавил, что ВС России на этом направлении ликвидированы до 250 украинских военных, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.