Киев, 19 августа, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Для передачи шведских истребителей JAS Gripen Украине необходимо политическое согласие, сейчас этот вопрос рассматривается пока только теоретически, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров 19 августа в эфире телеканала «Рада».

Matti Matikainen/Global Look Press Истребитель JAS Gripen

«Теоретически до этого остаётся три шага. Сейчас тестирование самолётов, потом тренировка, потом политическое согласие и лишь потом предоставление этих самолетов», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа в ходе своей поездки в Стокгольм Зеленский заявил, что пилоты ВСУ начали обучение работе со шведскими истребителями JAS Gripen. Кроме того, Украина ведёт переговоры о поставках этих истребителей, но решение ещё не принято, сообщили в Киеве.

Кроме того, 19 августа стало известно, что обучение пилотов, инженеров и техников ВСУ работе с истребителями F-16 уже началось. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. В какой стране проходит обучение и когда именно оно началось, он не уточнил.

Ранее власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Самолёты должны передать ВСУ Дания и Нидерланды, это может состояться после того, как лётчики ВСУ завершат обучение.

Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в 2024 году, но из-за неопытности пилотов ВСУ на освоение истребителей на достаточно высоком уровне может уйти не менее пяти лет, заявил 18 августа командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер.