Москва, 19 августа, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В центре Москвы полицейские задержали мужчину в кафе, который отказался оплачивать счёт, при этом в ходе разбирательства нанёс повреждения сотруднику полиции. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в ГУ МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что инцидент произошёл в кафе на Нижней Радищевской 17 августа. Прибывшие на место полицейские установили группу граждан, которые отказались оплачивать счёт.

«В ходе разбирательства один из мужчин повёл себя агрессивно, нанёс сотруднику полиции телесные повреждения, после чего он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что в отношении задержанного был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, ему грозит штраф либо административный арест до 15 суток.

Отмечается, что сержант полиции обратился в медучреждение, после оказания помощи продолжил несение службы.

Источник уточнил, что речь идёт о нападающем команд любительской хоккейной лиги «Металлург» и «Марьинские кабанчики» Артёме Мелкумове, который в момент инцидента находился в нетрезвом состоянии.

По данным агентства, хоккеист укусил за палец сотрудника полиции, нанеся ему рваную рану. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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