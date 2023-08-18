Львов, Украина, 18 августа, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Во Львове обнажённый трансгендер бросался на людей и кусал полицейских. Об этом 18 августа сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что спустя некоторое время его задержали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 августа во Львове избили военнослужащую ВСУ — трансгендера. Она приехала на похороны матери, в центре города к ней подошёл неизвестный, начал оскорблять и нанёс несколько ударов.

Поводом стал внешний вид трансгендера. Напавший в нецензурной форме назвал её представителем сексуальных меньшинств. Военнослужащей, которая находится в рядах ВСУ уже три года, удалось снять на телефон часть нападения. Позднее она сняла побои и написала заявление в полицию.