Великий Новгород, 15 августа, 2023, 23:33 — ИА Регнум. На российского нападающего «Рейнджерс» 31-летнего Артемия Панарина был составлен протокол об административном правонарушении за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте. О происшествии с известным спортсменом сообщили СМИ Новгорода.

Алексей Куденко/ РИА Новости Хоккеист Артемий Панарин

Установлено, что ещё днём 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района Новгородской области Панарин несколько раз выстрелил из своего ружья. Он допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью окружающих.

СМИ сообщают, что спортсмен признал вину и сделал так впервые. Это смягчило административную ответственность. Районный суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией ружья.

Отмечается, что в Новгородскую область хоккеист любит приезжать на охоту.

Панарин с 2019 года играет за «Рейнджерс».

Как сообщало ИА Регнум, Артемий Панарин стал первым игроком клуба из Нью-Йорка за 22 года, забросившим четыре шайбы за матч в гостях.

В январе 2023 года у Панарина и его супруги Алисы Знарок родился сын. В 2020 году он женился на Алисе Знарок — дочери бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.