Москва, 19 августа, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко представили на форуме «Армия-2023» опытный образец устройства, которое способно извлекать металлические осколки из головного мозга пациентов при помощи электромагнита. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Отмечается, что сейчас опытный образец изделия проходит апробацию в госпитале имени Бурденко в ходе лечения военнослужащих, которые получили осколочные повреждения головы в зоне СВО.

Предложенный специалистами госпиталя способ модернизации системы «Автоплан» представляет собой дополнительное электромагнитное устройство, при помощи которого обнаруженные металлические инородные тела будут извлекаться из головного мозга без использования медицинских инструментов, уточнили в ведомстве.

Уточняется, что в основу изделия была положена первая российская система хирургической навигации с применением технологий дополненной реальности «Автоплан», которая позволяет с высокой точностью определять расположение металлических осколков в тканях головного мозга.

Отмечается, что такой способ позволяет военным медикам ограничиваться при расчётах величины отверстия в черепе только размерами самих осколков, не прибегая к открытой операции на головном мозге, в процессе извлечения осколков влияние человеческого фактора практически сведено к нулю, что кратно снижает последствия хирургической травмы головного мозга.

Как передавало ИА Регнум, оружейный салон «Армия-2023» проходит в подмосковной Кубинке (парк «Патриот») с 14 по 20 августа.

Начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил, что Министерством обороны на форуме «Армия-2023» были подписаны государственные контракты на сумму более чем 400 млрд рублей. Он уточнил, что в результате выполнения госконтрактов в российские Вооружённые силы поступят свыше 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

Генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что на форуме «Армия-2023» компания заключила несколько экспортных оружейных контрактов на сумму около $600 млн. Он добавил, в ходе форума удалось достичь договорённостей о совместном производстве автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов на территории заказчиков, а также установке российских необитаемых боевых модулей на шасси зарубежных партнёров.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в международном военно-техническом форуме «Армия-2023» принимают участие более 250 московских промышленных предприятий. Большая часть продукции столичного производства представлена в составе объединенных экспозиций профильных министерств и флагманов отечественного оборонно-промышленного комплекса: госкорпорации «Роскосмос», госкорпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и других.

В ходе форума «Армия-2023» представлен ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет», способный останавливать кровотечения и лечить раны с помощью биополимерного геля и лекарственных препаратов. Ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему гель с внешней стороны затвердевает, оставаясь жидким внутри.