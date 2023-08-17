Москва, 17 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Несколько экспортных оружейных контрактов на сумму около $600 млн заключил Рособоронэкспорт на форуме «Армия-2023». Об этом 17 августа сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.

Petrov Sergey/Global Look Press

Он отметил, что Рособоронэкспорт в 2023 году организовал на форуме насыщенную деловую программу, провёл презентации более 350 образцов продукции для делегаций из более чем 30 стран.

«Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около $600 млн, обсудили с партнёрами развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе увидели большой интерес к проектам индустриального партнерства», — сказал Михеев.

Он добавил, в ходе форума удалось достичь договорённостей о совместном производстве автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов на территории заказчиков, а также установке российских необитаемых боевых модулей на шасси зарубежных партнёров.

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил, что министерством обороны России на форуме «Армия-2023» были подписаны государственные контракты на сумму более чем 400 млрд рублей. По его словам, в результате выполнения указанных госконтрактов в российские Вооружённые силы поступят более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.